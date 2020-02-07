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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Искусственный интеллект предсказал заражение трети населения Земли коронавирусом

, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Искусственный интеллект предсказал заражение трети населения Земли коронавирусом
Китайские медики, Li He / globallookpress.com

Представляющим смертельную опасность китайским коронавирусом заразится треть населения Земли. Соответствующий прогноз сделал искусственный интеллект, говорится в материале, появившемся на страницах СМИ.

Как пишет Forbes, программа, созданная зарубежным предпринимателем Джеймсом Россом, предсказала, что в течение ближайшего времени заболеют 2,5 млрд человек, 52,9 млн умрут. В настоящий момент на планете проживают около семи с половиной млрд человек.

В процитированной публикации отмечается, что прогноз составлен на основе сведений, публикуемых властями КНР.

Ранее в пятницу сообщалось, что в России не зарегистрировали новых случаев заражения коронавирусом.

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ДЦ

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