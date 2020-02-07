В РФ не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом

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7 февраля 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на территории России не выявлено. Известно, что в Забайкалье находятся два зараженных гражданина КНР.

«В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены 2 случая заболевания … заболевания протекают в легкой клинической форме, новых случаев заболеваний не зарегистрировано», - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области более 180 человек находятся на медицинском обследовании из-за нового типа коронавируса, среди которых 65 – граждане Китая. Один ребенок находится в больнице.