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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В РФ не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом

, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

В РФ не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом
Фото: pixabay.com

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на территории России не выявлено. Известно, что в Забайкалье находятся два зараженных гражданина КНР.

«В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены 2 случая заболевания … заболевания протекают в легкой клинической форме, новых случаев заболеваний не зарегистрировано», - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области более 180 человек находятся на медицинском обследовании из-за нового типа коронавируса, среди которых 65 – граждане Китая. Один ребенок находится в больнице.

БА

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