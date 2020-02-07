Более 180 человек обследуют из-за коронавируса под Челябинском

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7 февраля 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина сообщила, что в Челябинской области более 180 человек проверяются на наличие коронавирусной инфекции. Отмечается, что среди них 65 пациентов - граждане Китая.

«У нас 182 человека находятся под медицинским наблюдением, из них 69 - граждане Китая, которые посещали родину. Остальные местные жители, которые выезжали на отдых», - уточнила она.

Лучинина отметила, что 23 человека были отправлены в больницу, однако половину их них уже выписали. По её словам, на этой неделе к медикам также обратилась мама с ребенком, которые выезжали на новогодние праздники в КНР, после обследования их изолировали в больницу Миасса.

«У ребенка выявлен вирус парагриппа, у мамы ничего … у них заканчивается виза и 9 февраля они уезжают на родину», - пояснила она.

Ранее китайские СМИ по ошибке опубликовали реальные данные о числе погибших от нового типа коронавируса.