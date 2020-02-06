СМИ: в Китае по ошибке опубликовали данные с реальным числом жертв коронавируса

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6 февраля 2020, 20:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Chen Zeguo/XinHua/globallookpress.com

Китайская инвестиционная холдинговая компания Tencent случайно обнародовала реальные данные о числе погибших от нового типа коронавируса. Как оказалось, эти сведения в 80 раз превосходят официальную статистики.

Конгломерат обновил данные, и указанные цифры шокировали пользователей: зараженных оказалось 154 тыс. человек, умерших - 24,5 тыс. человек, что в 80 раз превышает цифры официальной статистики, сообщает Daily Mail.

Допущенная оплошность была быстро исправлена: Tencent удалил всю новую информация. Однако, здесь стоит отметить, что компанию уже неоднократно обвиняли в сокрытии правды о распространении смертельного вируса.

Ранее стало известно, что в Китае скончался врач-офтальмолог Ли Вэньлян, первым предупредивший о вспышке нового типа коронавируса. Тогда медику никто не поверил, а в полиции и вовсе велели прекратить "распускать сплетни".