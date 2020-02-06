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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Врач, первым сообщивший о коронавирусе, скончался в Китае

, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]

Врач, первым сообщивший о коронавирусе, скончался в Китае
Chinese doctor Li Wenliang, фото: Ling/Ropi/globallookpress.com

Врач-офтальмолог из Уханя Ли Вэньлян, первым предупредивший людей о вспышке новой инфекции, скончался в Китае от коронавируса. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает таблоид Global Times.

Вэньлян писал коллегам в медицинских чатах, за что был вызван в полицию, где его попросили "не распускать сплетни". Когда стало ясно, что коронавирус действительно распространяется, Верховный суд Китая раскритиковал действия правоохранителей.

Однако в те дни, получив выговор, Ли Вэньлян вернулся к работе. 10 января он лечил от глаукомы женщину, у которой позднее обнаружили новый тип коронавируса 2019-nCoV. Позже - в конце января - выяснилось, что и врач, и его родители заболели.

Как ранее сообщили АН, еще один китайский врач Чжань Цинюань предупредил, что излечившиеся от коронавируса могут заразиться вирусом 2019-nCoV повторно. Медик призвал выздоровевших людей принимать все возможные защитные меры.

АС

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