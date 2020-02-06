Китайский врач предупредил, что излечившиеся от коронавируса могут заразиться им повторно

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6 февраля 2020, 19:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

Coronavirus Prevention Office, globallookpress.com

Китайский врач Чжань Цинюань предупредил, что излечившиеся от коронавируса могут заразиться вирусом 2019-nCoV повторно. Китайский доктор призвал выздоровевших людей принимать все защитные меры, так как им грозят рецидивы.

Чжань Цинюань отметил, что в организме человека при попадании вируса вырабатываются антитела, которые помогают победить заболевание. Но со временем количество антител уменьшается, и устойчивость организма к вирусу снижается.

По словам врача, у вирусов, как правило, существует несколько штаммов и человек, у которого уже есть антитела к одному из них, может по-прежнему быть уязвим к другим.

Другие врачи раскритиковали заявление китайского доктора, отметив, что в случае с коронавирусом рецидивы крайне маловероятны. Британский иммунолог Пол Дигард заявил, что сейчас вирус 2019-nCoV с момента его обнаружения практически не мутировал, поэтому есть уверенность, что организм человека, переболевший коронавирусом, защищен от повторного заражения.