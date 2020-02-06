Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Китайский врач предупредил, что излечившиеся от коронавируса могут заразиться им повторно

, 19:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

Китайский врач предупредил, что излечившиеся от коронавируса могут заразиться им повторно
Coronavirus Prevention Office, globallookpress.com

Китайский врач Чжань Цинюань предупредил, что излечившиеся от коронавируса могут заразиться вирусом 2019-nCoV повторно. Китайский доктор призвал выздоровевших людей принимать все защитные меры, так как им грозят рецидивы.

Чжань Цинюань отметил, что в организме человека при попадании вируса вырабатываются антитела, которые помогают победить заболевание. Но со временем количество антител уменьшается, и устойчивость организма к вирусу снижается.
По словам врача, у вирусов, как правило, существует несколько штаммов и человек, у которого уже есть антитела к одному из них, может по-прежнему быть уязвим к другим.

Другие врачи раскритиковали заявление китайского доктора, отметив, что в случае с коронавирусом рецидивы крайне маловероятны. Британский иммунолог Пол Дигард заявил, что сейчас вирус 2019-nCoV с момента его обнаружения практически не мутировал, поэтому есть уверенность, что организм человека, переболевший коронавирусом, защищен от повторного заражения.

ИЧ

//картина дня

В мире

В Верховной Раде раскрыли возможный срок побега команды Зеленского с Украины

В Верховной Раде раскрыли возможный срок побега команды Зеленского с Украины

Окружение президента Украины Владимира Зеленского планирует в скором будущем покинуть бывшую советскую республику. Соответствующую точку зрения озвучил Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады.

Председатель правительства Михаил Мишустин считает штрафы водителям в пять тысяч рублей за превышение скорости непосильными. "Пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы".

Председатель правительства Михаил Мишустин считает штрафы водителям в пять тысяч рублей за превышение скорости…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан