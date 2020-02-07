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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Четыре неочевидных симптома скорого инфаркта миокарда раскрыли кардиологи из ФРГ

, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 1000sovetov.ru

Четыре неочевидных симптома скорого инфаркта миокарда раскрыли кардиологи из ФРГ
Медики, Jörg Horstmann / globallookpress.com

Врачи-кардиологи из Германии обозначили неочевидные признаки, сигнализирующие о скором инфаркте миокарда. Данной теме посвящен материал, размещенный в отечественном сегменте интернета.

В списке симптомов болезни, приведенном на портале 1000sovetov.ru, присутствуют:

1. продолжительные приступы экстрасистолии, разновидности аритмии;

2. одышка при небольших физических нагрузках;

3. боль в икрах, которая появляется при ходьбе и проходит в состоянии покоя:

4. болевые ощущения вокруг пальцев ног в лежачем положении.

Ранее врачи назвали первые проявления рака желудка. Также сообщалось, что российский пульмонолог Александр Чучалин рассказал о симптоме заражения коронавирусом 2019-nCoV.

 

ДЦ

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