Четыре неочевидных симптома скорого инфаркта миокарда раскрыли кардиологи из ФРГ

Врачи-кардиологи из Германии обозначили неочевидные признаки, сигнализирующие о скором инфаркте миокарда. Данной теме посвящен материал, размещенный в отечественном сегменте интернета.
В списке симптомов болезни, приведенном на портале 1000sovetov.ru, присутствуют:
1. продолжительные приступы экстрасистолии, разновидности аритмии;
2. одышка при небольших физических нагрузках;
3. боль в икрах, которая появляется при ходьбе и проходит в состоянии покоя:
4. болевые ощущения вокруг пальцев ног в лежачем положении.
Ранее врачи назвали первые проявления рака желудка. Также сообщалось, что российский пульмонолог Александр Чучалин рассказал о симптоме заражения коронавирусом 2019-nCoV.