Три симптома опасного для здоровья «тихого инсульта» мозга перечислили врачи

Медицинские специалисты обозначили сигналы человеческого организма, свидетельствующие о «тихом инсульте». Он опасен нарушениями в работе головного мозга и провоцирует сердечно-сосудистые заболевания.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», поводом для беспокойства должны стать следующие симптомы:
1. нарушение координации движений;
2. сильная головная боль на фоне общей слабости;
3. ощущение нехватки кислорода, которое не проходит даже на свежем воздухе.
Ранее онкологи перечислили малозаметные проявления рака легких. Кроме того, сообщалось, что в отечественной блогосфере поделились рекомендациями доктора Александра Мясникова по снижению давления естественным путем.