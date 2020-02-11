Три симптома опасного для здоровья «тихого инсульта» мозга перечислили врачи

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11 февраля 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Медицинские специалисты обозначили сигналы человеческого организма, свидетельствующие о «тихом инсульте». Он опасен нарушениями в работе головного мозга и провоцирует сердечно-сосудистые заболевания.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», поводом для беспокойства должны стать следующие симптомы:

1. нарушение координации движений;

2. сильная головная боль на фоне общей слабости;

3. ощущение нехватки кислорода, которое не проходит даже на свежем воздухе.

Ранее онкологи перечислили малозаметные проявления рака легких. Кроме того, сообщалось, что в отечественной блогосфере поделились рекомендациями доктора Александра Мясникова по снижению давления естественным путем.