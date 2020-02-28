Хочешь проверить здоровье на коронавирус в Латвии? Плати 80 евро

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28 февраля 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото twitter.com

Жители Латвии без симптомов коронавируса, которые вернулись их «опасных» регионов и желающие проверить свое здоровье, могут это сделать за… 80,40 евро. Оплачивать, разумеется, придется из собственного кармана.

Результаты будут доступны в течении пяти-шести часов после проведения анализа.

Как заявила руководитель Службы неотложной помощи Лиене Ципуле, анализы на наличие коронавируса не проводятся ни в одной лаборатории, кроме Национальной лаборатории Центра инфектологии.

Латвийская лаборатория «E. Gulbja» считает, что и они могут проводить данные анализы. По словам члена правления данной лаборатории Дидзиса Гаварса, сдать анализ на коронавирус можно у них: есть большой опыт проведения подобных анализов. Но стоит это будет 80, 40 евро. Платить придется из собственного кармана.

Почему государство не заключило договор с данной лабораторией и не оплачивает анализы?

В Минздраве Латвии ответ четкий и конкретный не дали.

«Аргументы Недели» попросили высказать личное мнение члена Правления 2-й больницы Яниса Петрониса. «Я считаю, что в столь кризисный период, как утверждает Минздрав, нужно сделать анализы бесплатными. Увы, этот вопрос к парламенту, а не ко мне. Минздрав оповестил нашу больницу о мерах предосторожности: следить, чтобы больные не заходили в больницу, а отправлялись домой и вызывали скорую. Мы следуем указаниям. Остальные вопросы к государству». Кстати, Минздрав Латвии оповестил население, что уже готовы 100 коек для больных. Если понадобится, конечно. На данный момент в Латвии не зафиксирован ни один случай. По такому поводу пошутили латвийские СМИ: «Ну, если кто заболел коронавирусом, в больницу спешить не стоит. Сначала лучше подойти к Сейму Латвии и со всеми за руку поздороваться…» По мнению публициста Аллы Березовской, «хорошая идея… учитывая, что в Латвии на случай эпидемии выделено 100 коек, то, видимо, для депутатов Сейма, их же как раз 100 штук».