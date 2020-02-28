На Украине попытались замазать Румынию своим «санжарским позором»

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28 февраля 2020, 20:51 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

прибытие эвакуированных из Уханя украинцев на фото с фейсбук-странички Зеленского

В Румынии жители региона Арджеш вышли на митинг против размещения у них зараженных коронавирусом. Украинские СМИ тут же рассказали историю о румынском протесте с вилами и топорами. Что-то подобное происходило в Новых Санжарах под Полтавой. Но в Румынии столкновения с силовиками не было.

Поводом для украинских публикаций стали волнения жителей региона Арджеш. Они вышли на улицу, но больше задавались вопросом, что происходит.

«А нам что делать? Мы с этим не согласны. Как же нам не бояться? Есть же Бухарест, Питешти, там пансионаты, много места, леса. А вы здесь дураков нашли?»— объяснился один из участников румынских волнений.

Особых столкновений в Румынии не было. Украинские публикации больше похожи на попытку втянуть Румынию в позор своей страны. Некоторое время назад Украина прославилась столкновениями с полицией. Жители Новых Санжар под Полтавой протестовали против размещения в местном санатории эвакуированных из Уханя украинцев. Киев даже уличили в средневековых нравах.