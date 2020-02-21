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Зеленский повторил слова Захаровой об Украине и средневековой Европе

, 20:46 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский повторил слова Захаровой об Украине и средневековой Европе
Глава Украины Владимир Зеленский, фото: Старостенко/Синьхуа/globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя события в Новых Санжарах, где жители протестовали против размещения в их поселке эвакуированных из Китая соотечественников, сравнил страну со средневековой Европой.

"Вы знаете, мы постоянно говорим, что Украина - это Европа. Так вот вчера, откровенно вам скажу, казалось в некоторых эпизодах, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению", - заявил глава Незалежной, выступая в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что эвакуированных из Китая из-за коронавируса украинцев разместили в санатории в поселке Новые Санжары. Жители Полтавской области при приезде эвакуированных из Уханя устроили акции протеста.

Вскоре после такого холодного приема девушка-украинка, эвакуированная из Китая, поблагодарила соотечественников за "гостеприимство" и захотела "поменять национальность". Об этом она написала на своих страницах в соцсетях.

"Давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... не хочу сейчас подбирать неправильное слово. Вы знаете, что там было. К сожалению, это человеческими поступками я назвать не могу", - сказал Зеленский, цитирует агентство ТАСС.

Ранее, как уже сообщали "Аргументы недели", официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила Украину с Европой в эпоху Средневековья после произошедшего в поселке Новые Санжары.

АС

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