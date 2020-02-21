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Захарова сравнила Украину со Средневековой Европой

, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Захарова сравнила Украину со Средневековой Европой
Фото: соцсети

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила Украину с Европой в эпоху Средневековья осле произошедшего в поселке Новые Санжары.

Ранее жители поселка устроили протестные акции, поскольку отказывались размещать прибывших из Китая сограждан. В результате произошло столкновение местных жителей и силовиков, есть пострадавшие, передаёт Радио Sputnik.

«У меня вопрос к радетелям украинской демократии: вы точно эту страну миру в пример ставите как образец прогрессивных реформ?.. Вопрос к главным инициаторам травли Китая: вы уверены, что планету надо пугать именно китайской угрозой?» - сказала Захарова. Также она отметила символичность момента: столкновения в Новых Санжарах случились в годовщину Майдана. «Тогда Майдану рукоплескал "цивилизованный мир", а сегодня мир вздрогнул, увидев собственноручно вскормленное племя», - высказалась российский дипломат.

АБ

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