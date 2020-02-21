Депутат Рады: ситуация с эвакуацией людей из КНР сделала Украину посмешищем

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Украинка, эвакуированная из Китая, поблагодарила соотечественников за "гостеприимство" и захотела "поменять национальность"
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21 февраля 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
В сети появились свидетельства, как боевики в Идлибе пытались сбить российский бомбардировщик Су-24
Украинка, эвакуированная из Китая, поблагодарила соотечественников за "гостеприимство" и захотела "поменять национальность"
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