Депутат Рады: ситуация с эвакуацией людей из КНР сделала Украину посмешищем

Депутат Верховной рады Ирина Верещук заявила, что Украина стала посмешищем во всем мире после того, как жители Полтавской области устроили протест против приезда в их поселок эвакуированных из КНР людей.

Ранее украинские власти эвакуировали из КНР, где была зафиксирована вспышка коронавируса, 45 украинцев и 27 иностранцев. Этот шаг завершился столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые выступили против размещения людей, прибывших из Китая, в их поселке. Граждане кричали на эвакуированных и даже забросали их автобусы камнями.