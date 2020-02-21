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Депутат Рады: ситуация с эвакуацией людей из КНР сделала Украину посмешищем

, 12:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Депутат Рады: ситуация с эвакуацией людей из КНР сделала Украину посмешищем
Верховная рада, Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com
Депутат Верховной рады Ирина Верещук заявила, что Украина стала посмешищем во всем мире после того, как жители Полтавской области устроили протест против приезда в их поселок эвакуированных из КНР людей.
 
Ранее украинские власти эвакуировали из КНР, где была зафиксирована вспышка коронавируса, 45 украинцев и 27 иностранцев. Этот шаг завершился столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые выступили против размещения людей, прибывших из Китая, в их поселке. Граждане кричали на эвакуированных и даже забросали их автобусы камнями. 
 
Верещук отметила, что для нее реакция людей стала полной неожиданностью. Она с досадой подчеркнула, что Украина из-за сложившейся ситуации стала посмешищем для всего мира. Депутат добавила, что власти страны будут разбираться в случившемся и дадут эвакуированным из Китая людям спокойно пройти обсервацию.
ЕТ

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