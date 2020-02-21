В МИД высказались о протестах против эвакуированных из Китая на Украине

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21 февраля 2020, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась об общественном протесте в поселке Новые Санжары на Украине, куда привезли эвакуированных с территории Китая украинских граждан.

Местные жители накануне подняли настоящий бунт и закидали автобусы с эвакуированными людьми камнями. Протестующих пришлось разгонять при помощи нацгвардии.

Захарова в связи со случившимся задала вопрос "радетелям украинской демократии": "Вы точно эту страну миру в пример ставите как образец прогрессивных реформ?". Дипломат подчеркнула, что случившееся является на только чудовищным обесчеловечиванием гражданского общества, но и дезорганизацией управления