На Украине безопасность эвакуированных из-за коронавируса из Китая украинцев в санаториии обеспечивают 300 солдат

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21 февраля 2020, 07:39 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

На Украине эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса украинцев и иностранных граждан разместили в санатории в поселке Новые Санжары. Жители Полтавской области при приезде эвакуированных из Уханя людей устроили акции протеста, - сообщает kp.ru.

Протестующие атаковали автобусы с эвакуированными из Китая украинцами, побили окна в автобусе, угрожали сжечь санаторий.

Власти Украины организовали усиленную охрану санатория. Полиция задержала особо рьяных митингующих, 24 человек.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что эвакуированные из Китая находятся в безопасности. По его словам, их взяли под охрану военнослужащие Нацгвардии Украины. Безопасность обеспечивают 300 военнослужащих. Полиция усилила патрулирование в регионе.

Как рассказал Гончарук, все эвакуированные люди прошли проверку. Прибывшие из Китая граждане здоровы, не имеют симптомов острых респираторных заболеваний. В медцентре "Новые Санжары" в Полтавской области граждане пробудут 14 дней - в карантине.