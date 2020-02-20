В Харьков прибыл самолет с эвакуированными из Китая украинцами

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20 февраля 2020, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Самолет с украинцами, эвакуированными из Китая из-за распространения нового типа коронавируса, приземлился сегодня в Харькове после дозаправки в Киеве. Об этом в четверг сообщили местные СМИ.

Эвакуированные 45 граждан Украины и 28 иностранцев, а также экипаж самолета и сопровождающие их медики последуют на карантин в закрытый медицинский центр Национальной гвардии, на расстоянии 194 км от аэропорта Харькова.

В медцентре "Новые Санжары" в Полтавской области граждане пробудут 14 дней - в карантине. В полиции подчеркнули, что все попытки помешать размещению эвакуированных на этом объекте "будут пресечены Нацполицией и Нацгвардией".

Как заверил президент Украины Владимир Зеленский, все эвакуированные здоровы. По его словам, меры безопасности - беспрецедентные, и власти Украины "сделали все возможное, чтобы гарантировать, что вирус в страну не попадет".

Ранее сегодня, как писали АН, глава медгруппы по лечению коронавируса в Ухане, профессор Чжао Цзяньпин сообщил тревожные новости. У выписанных пациентов с отрицательным тестом на COVID-19 анализ затем становился положительным.