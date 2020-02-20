В Китае заявили о повторном появлении коронавируса у вылечившихся

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20 февраля 2020, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Глава медицинской группы по лечению коронавируса в Ухане, профессор Чжао Цзяньпин сообщил тревожные новости. У выписанных пациентов с дважды отрицательным тестом на COVID-19 анализ затем становился положительным.

Как передает МК, профессор объяснил это несовершенством тестов, возможными ошибками лаборантов и особенностями организма конкретных пациентов. При этом неясно, идет ли речь о рецидиве заболевания или повторном заражении.

"Есть пациенты, которые считались вылеченными, а потом, когда они возвращались домой, тест снова показывал положительный результат", - пояснил он, предложив вводить 14-дневный карантин после выписки пациентов.

Отметим, вице-президент Китайской академии инженерных наук, эксперт в области тяжелых респираторных заболеваний Ван Чэнь убежден, что новый тип коронавируса может со временем стать хроническим заболеванием.