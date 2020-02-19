Эксперт: новый коронавирус может стать хронической болезнью

Вице-президент Китайской академии инженерных наук, эксперт в области тяжелых респираторных заболеваний Ван Чэнь убежден, что новый тип коронавируса может со временем стать хроническим заболеванием.

Ван Чэнь в эфире Центрального телевидения Китая подчеркнул, что коронавирус очень заразен и имеет способность неожиданно появляться и исчезать, поэтому он имеет все шансы приобрести хроническую форму и существовать как эпидемиологический грипп на протяжении длительного времени.

Эксперт заметил, что подобная вероятность является абсолютно реальной и призвал всех быть готовыми к данной болезни.