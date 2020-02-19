Уханьский институт вирусологии отреагировал на слухи об утечке коронавируса

Уханьский институт вирусологии при Китайской академии наук в среду, 19 февраля, выступил с открытым письмом в связи с появившимися слухами о распространении нового коронавируса после утечки.

Отметим, что в СМИ и социальных сетях не раз появлялись предположения, что новый вирус мог "сбежать" из расположенного в городе института.