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Уханьский институт вирусологии отреагировал на слухи об утечке коронавируса

, 20:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Уханьский институт вирусологии отреагировал на слухи об утечке коронавируса
врач в Китае, Liu Dawei/XinHua
Уханьский институт вирусологии при Китайской академии наук в среду, 19 февраля, выступил с открытым письмом в связи с появившимися слухами о распространении нового коронавируса после утечки.
 
Отметим, что в СМИ и социальных сетях не раз появлялись предположения, что новый вирус мог "сбежать" из расположенного в городе института.
 
В письме подчеркивается, что слухи являются ложными. Отмечается, что эти фейковые новости нанесли огромный урон научным сотрудникам института, которые ведут борьбу с эпидемией на передовой. Кроме того, это мешает ключевой научно-технической миссии специалистов по ликвидации вспышки коронавируса.
ЕТ

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