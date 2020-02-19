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В Иране скончались два человека, заразившиеся коронавирусом

, 19:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Иране скончались два человека, заразившиеся коронавирусом
больница, pixabay.com
Вечером в среду, 19 февраля, стало известно, что на территории Ирана скончались два человека, у которых ранее врачи диагностировали пневмонию, вызванную новым типом коронавируса из Китая.
 
Соответствующую информацию журналистам сегодня предоставил советник министра здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.
 
Подчеркивается, что два человека, которые ранее заболели коронавирусом, находились в весьма "солидном возрасте". Уточняется, что иранские медики сделали все возможное, однако не смогли спасти пожилых пациентов.
ЕТ

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