В Иране скончались два человека, заразившиеся коронавирусом

Вечером в среду, 19 февраля, стало известно, что на территории Ирана скончались два человека, у которых ранее врачи диагностировали пневмонию, вызванную новым типом коронавируса из Китая.

Соответствующую информацию журналистам сегодня предоставил советник министра здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.