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Эксперты сообщили о возможности передачи коронавируса через аэрозоль

, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Эксперты сообщили о возможности передачи коронавируса через аэрозоль
врачи в Китае, Zhu Xudong/Xinhua
Специалисты Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР в среду, 19 февраля, сообщили, что новый тип коронавируса может передаваться через аэрозоль в сравнительно закрытом помещении.
 
Подчеркивается, что в ключевыми путями передачи пневмонии, вызванной новым типом коронавируса являются воздушно-капельный и контактный.
 
Однако, при длительном нахождении в сравнительно закрытом помещении с высокой концентрацией аэрозоля в воздухе также существует вероятность заразиться.
 
Напомним, количество зараженных коронавирусом в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, жертвами заболевания стали 2004 человека.
ЕТ

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