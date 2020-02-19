Эксперты сообщили о возможности передачи коронавируса через аэрозоль

Специалисты Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР в среду, 19 февраля, сообщили, что новый тип коронавируса может передаваться через аэрозоль в сравнительно закрытом помещении.

Подчеркивается, что в ключевыми путями передачи пневмонии, вызванной новым типом коронавируса являются воздушно-капельный и контактный.

Однако, при длительном нахождении в сравнительно закрытом помещении с высокой концентрацией аэрозоля в воздухе также существует вероятность заразиться.