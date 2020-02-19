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Медик поведал об «ужасающей» ситуации на охваченном коронавирусом Diamond Princess

, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

Медик поведал об «ужасающей» ситуации на охваченном коронавирусом Diamond Princess
Китайские медики, Chen Qibao / globallookpress.com

Ситуация на Diamond Princess, охваченном китайским коронавирусом круизном судне, является «ужасающей». Соответствующую точку зрения озвучил в своем видеообращении Ивата Кэнтаро, эпидемиолог из Японии.

Как отметил медицинский специалист, на Diamond Princess, в нарушение норм, нет разделения на безопасные зоны и участки, где можно заразиться. По словам врача, заболевшие пассажиры имеют возможность свободно передвигаться по лайнеру.

Ранее стало известно, что на судне, стоящем в порту Иокогамы, сняли карантин. В первую группу покинувших Diamond Princess пассажиров должны войти 500 человек, у которых не обнаружили симптомы коронавируса.

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ДЦ

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