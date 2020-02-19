На Diamond Princess снят карантин

Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в японском городе Иокогама начали сходить на берег, с судна снят карантин. Отдыхающие провели на лайнере более 14 дней из-за коронавируса.
Сообщается, что первую группу покинувших судно составят 500 человек, у которых не выявлены признаки коронавирусной инфекции. В первую очередь это люди преклонного возраста. Также ранее сообщалось, что среди них окажутся двое граждан России.
Всего на лайнере находится порядка 3,7 тысяч человек, из которых коронавирус диагностирован у 542. В их числе – супружеская пара из России. Отмечается, что после обнаружения заболевания медики выводят инфицированных на берег и госпитализируют.