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На Diamond Princess снят карантин

, 07:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На Diamond Princess снят карантин
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Yoshio Tsunoda

Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в японском городе Иокогама начали сходить на берег, с судна снят карантин. Отдыхающие провели на лайнере более 14 дней из-за коронавируса.

Сообщается, что первую группу покинувших судно составят 500 человек, у которых не выявлены признаки коронавирусной инфекции. В первую очередь это люди преклонного возраста. Также ранее сообщалось, что среди них окажутся двое граждан России.

Всего на лайнере находится порядка 3,7 тысяч человек, из которых коронавирус диагностирован у 542. В их числе – супружеская пара из России. Отмечается, что после обнаружения заболевания медики выводят инфицированных на берег и госпитализируют.

АБ

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