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Коронавирус: Россия приостанавливает въезд граждан Китая

, 22:16 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус: Россия приостанавливает въезд граждан Китая
фото: Peng Ziyang/Xinhua/globallookpress.com

Россия с 19 февраля временно приостанавливает прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях гражданам Китая, следует из решений оперативного штаба по коронавирусу.

Ограничение начнет действовать для тех, кто едет в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях. Прием документов, оформление и выдача приглашений гражданам Китая будет приостановлен.

Распоряжение уже подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным: "Временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации", - говорится в документе.

Ранее РЖД приостановила пассажирское сообщение с Китаем в связи с ситуацией с распространением коронавируса. А с 31 января Россия ограничила движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее, как сообщали АН, организаторы Пекинского автосалона объявили о переносе сроков его проведения из-за угрозы распространения нового типа "китайского" коронавируса. Объявление было опубликовано на сайте мероприятия.

АС

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