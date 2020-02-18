Пекинский автосалон решено было перенести из-за коронавируса

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18 февраля 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Организаторы Пекинского автосалона объявили о переносе сроков его проведения из-за угрозы распространения нового типа "китайского" коронавируса. Объявление было опубликовано на сайте мероприятия.

Автосалон первоначально планировался на 21-30 апреля. Организаторы объяснили решение о переносе интересами безопасности здоровья участников и посетителей мероприятия. Новые даты автошоу будут объявлены позднее.

Шоу в Пекине является одной из самых масштабных выставок в стране. Помимо местных компаний, в ней регулярно участвуют ведущие мировые автопроизводители, в том числе Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, BMW и Ford.

Ранее, как сообщали "Аргументы недели", глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань рассказал о длительности инкубационного периода коронавирусной инфекции.