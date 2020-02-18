Китайский эксперт уточнил длительность инкубационного периода коронавируса

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18 февраля 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань рассказал о длительности инкубационного периода коронавирусной инфекции. По его словам, в исключительных случаях он превышал 14 дней.

«У большинства инкубационный период составлял от 2 до 7 дней, но в статье верно указано, что инкубационный период составляет от 0 до 24 дней, потому что был один случай, когда он достиг 24 дней, и в 13 случаях превысил 14 дней», - пояснил эксперт.

Наньшань отметил, что в этом нет ничего удивительного, потому что «всегда есть исключения».

Ранее сообщалось, что казачий патруль проверит азиатских работников крупного рынка Екатеринбурга на коронавирус. Кроме того, подобные дежурства уже появились в Рязани.

При этом врачи рассказали о малоизвестном опасном виде гриппа, от которого нет лекарства.