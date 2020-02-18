Медики назвали малоизвестный опасный вид гриппа, от него не помогут лекарства

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18 февраля 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Focus

Фото: pixabay.com

Врачи предупредили о росте заболеваемости гриппом и призывают проводить профилактическое лечение. При этом эксперты отметили, что сейчас получил распространение малоизвестный глазной грипп, который несет серьёзную опасность для организма.

«Начальные симптомы напоминают конъюнктивит. Сначала один глаз краснеет, затем опухает, возникают ощущение инородного тела, зуд, повышенная чувствительность к свету. Инкубационный период инфекции составляет от 5 до 12 дней», - пояснили немецкие врачи.

Медики отметили, что в ходе эпидемии глазного гриппа в 2016 году в Бонне лекарства оказались бессильны. Они отметили, что болезнь передается при контакте рук, в том числе через касание дверных ручек и поручней. Поэтому специалисты советуют соблюдать гигиену и приобрести глазные капли с активным ингредиентом циклоспорином, чтобы облегчить дискомфорт.

«Гигиена – главная мера предохранения: нужно регулярно тщательно мыть руки. Если в доме случается заболевание, дезинфицируйте все поверхности», - заключили эксперты.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области выявлено два случая заражения свиным гриппом.