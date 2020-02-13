Двое жителей Ростовской области заболели свиным гриппом

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13 февраля 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Ростовской области зарегистрировано более 24,7 тысяч случаев заболевания ОРВИ – это выше эпидемического порога более, чем на 19%.

В Ростове-на-Дону показатель находится на уровне эпидемического порога – здесь заболело 7,4 тысяч человек.

Почти на треть выросло число госпитализированных с гриппом и ОРВИ. Кроме этого, выявлено два случая заражения свиным гриппом А(Н1N1)pdm09. Об этом сообщили в региональном правлении Роспотребнадзора.

Власти Ростовской области усилили меры профилактически и санитарно-противоэпидемические мероприятия. Карантин в области объявлять пока что не собираются.

Ранее сообщалось, что в 37 субъектах РФ превышены недельные эпидпороги по гриппу и ОРВИ.