В 37 субъектах РФ превышены недельные эпидпороги по гриппу и ОРВИ

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12 февраля 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

По данным Роспотребнадзора, на территории Российской Федерации продолжается географическое распространение эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В эпидемический процесс, преимущественно, вовлечены дети возрастной группы 7-14 лет. Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 37 субъектах Российской Федерации, а также в 9 центральных городах субъектов РФ, но без превышения эпидемического порога.

«Доля вирусов гриппа в пейзаже циркулирующих респираторных вирусов продолжает возрастать, при этом в структуре вирусов гриппа превалирует вирус гриппа В», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

При подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом в стране было привито более 73,95 млн человек – это 50,5% от численности населения.

В ведомстве также сообщили, что в странах Европейского региона регистрируется высокая активность вирусов гриппа, при этом отмечена совместная циркуляция вирусов гриппа А и В.