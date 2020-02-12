Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

В 37 субъектах РФ превышены недельные эпидпороги по гриппу и ОРВИ

, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]

В 37 субъектах РФ превышены недельные эпидпороги по гриппу и ОРВИ
Фото: соцсети

По данным Роспотребнадзора, на территории Российской Федерации продолжается географическое распространение эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В эпидемический процесс, преимущественно, вовлечены дети возрастной группы 7-14 лет. Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 37 субъектах Российской Федерации, а также в 9 центральных городах субъектов РФ, но без превышения эпидемического порога.

«Доля вирусов гриппа в пейзаже циркулирующих респираторных вирусов продолжает возрастать, при этом в структуре вирусов гриппа превалирует вирус гриппа В», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

При подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом в стране было привито более 73,95 млн человек – это 50,5% от численности населения.

В ведомстве также сообщили, что в странах Европейского региона регистрируется высокая активность вирусов гриппа, при этом отмечена совместная циркуляция вирусов гриппа А и В.

ДВа

//картина дня

В мире

В ополчении ЛНР сообщили о «февральском обострении» у воюющих в Донбассе ВСУ

В ополчении ЛНР сообщили о «февральском обострении» у воюющих в Донбассе ВСУ

У действующих на луганском фронте военнослужащих Вооруженных сил Украины в последнее время наблюдается «февральское обострение». Об этом рассказали в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Источник на интернет-рынке рассказал о заказном письме, которое направили сотрудники ФСБ некоторым интернет-платформам с требованием предоставить доступ к личным перепискам пользователей.

Источник на интернет-рынке рассказал о заказном письме, которое направили сотрудники ФСБ некоторым интернет-платформам…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В СМИ появилось видео, на кадрах которого ученики одной из школ в Астрахани запечатлели «любовь» между девятиклассником и учительницей биологии. Отмечается, что «молодая…

Госдума обсуждает реформу ОСАГО. Страховщики получат свободу определять тарифы в ОСАГО, что уже стало предметом бурного обсуждения среди страховщиков, уже разгоряченных…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известный российский певец Прохор Шаляпин наконец-то рассказал о романе с новой избранницей – 40-летней миллионершей из Канады Татьяной. По его словам, у них «приятные…

//новости ан

//новости ан