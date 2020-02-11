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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Челябинске собираются продлить карантин из-за вспышки ОРВИ и гриппа

, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 74.ru

В Челябинске собираются продлить карантин из-за вспышки ОРВИ и гриппа
Фото: Pixabay

На Южном Урале только за неделю, по официальным данным, простыли больше 44 тысяч человек. В челябинской мэрии обсуждают вопрос о продлении карантина в школах. Окончательное решение будет за региональным штабом по гриппу и ОРВИ.

«Безусловно, мы учтём рекомендации областного штаба, и мы будем принимать решения в зависимости от количества заболевших», – заявила начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова.

По ее словам, сейчас рост заболеваемости идет среди учащихся техникумов и колледжей, поэтому принято решение о закрытии учебных заведений.

По данным челябинских властей, на сегодняшний день в больницах города около 470 человек. В горздраве Челябинска говорят, что «достаточно препаратов для лечения гриппа, ОРВИ, пневмоний».

Что касается приехавших на Южный Урал из КНР, то их решено размещать в челябинском тубдиспансере, рассчитанном на 125 мест, с изолированными боксами. По данным властей Челябинска, на сегодняшний день новых пересекших границу из Китая нет.

ДВа

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