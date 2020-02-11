Грипп и ОРВИ добрались до Ивановской области

С 11 февраля в Ивановской области введены ограничительные мероприятия. По данным областного управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости ОРВИ находится на 52,54% выше уровня эпидемического порога. Превышение эпидемического порога отмечается во всех возрастных группах.
«По данным оперативного мониторинга за медицинской помощью обратилось более 12 тысяч человек», – говорится в сообщении.
И хотя на данный момент всплеска инфекции нет, главный санитарный врач области принял решение объявить карантин.
Согласно документу, в спортивных и образовательных организациях рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий. Работникам торговли и общественного питания рекомендовано использовать одноразовые маски. Руководителям учреждений аптечной сети поручили обеспечить неснижаемый запас средств для профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ.
Центральная районная больница города Кинешмы также ушла на карантин. В стационарах посещение больных возможно только по разрешению лечащего врача, в поликлиниках введен масочный режим. В поликлиниках больных с выраженными симптомами заболевания принимают либо без очереди, либо в отдельных кабинетах.
Ранее сообщалось, что эпидемию гриппа официально объявили в Челябинской области.