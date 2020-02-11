Грипп и ОРВИ добрались до Ивановской области

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11 февраля 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

С 11 февраля в Ивановской области введены ограничительные мероприятия. По данным областного управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости ОРВИ находится на 52,54% выше уровня эпидемического порога. Превышение эпидемического порога отмечается во всех возрастных группах.

«По данным оперативного мониторинга за медицинской помощью обратилось более 12 тысяч человек», – говорится в сообщении.

И хотя на данный момент всплеска инфекции нет, главный санитарный врач области принял решение объявить карантин.

Согласно документу, в спортивных и образовательных организациях рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий. Работникам торговли и общественного питания рекомендовано использовать одноразовые маски. Руководителям учреждений аптечной сети поручили обеспечить неснижаемый запас средств для профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ.

Центральная районная больница города Кинешмы также ушла на карантин. В стационарах посещение больных возможно только по разрешению лечащего врача, в поликлиниках введен масочный режим. В поликлиниках больных с выраженными симптомами заболевания принимают либо без очереди, либо в отдельных кабинетах.

Ранее сообщалось, что эпидемию гриппа официально объявили в Челябинской области.