Эпидемию гриппа официально объявили в Челябинской области

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4 февраля 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 74.ru

Фото: соцсети

На Южном Урале объявлен карантин: в регионе ограничили проведение массовых, культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях, рекомендовали масочный и дезинфекционный режимы на предприятиях торговли и в общественном транспорте.

В Челябинской области официально началась эпидемия гриппа и простуды. Санитарные врачи оценивают сложившуюся ситуацию как эпидемическую. За неделю в регионе зарегистрировали 36 133 случая ОРВИ и гриппа.

По словам замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лучининой, показатель заболеваемости выше уровня предыдущей недели на 44%. Сейчас уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 24,5%.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ имеет смешанную этиологию и обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (H1N1), парагриппа, аденовирусов и риновирусов.

В областном Роспотребнадзоре отметили, что случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV в Челябинской области не выявлено.

Ранее сообщалось, что в 23 субъектах РФ превышены недельные эпидпороги по гриппу и ОРВИ.