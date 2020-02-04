Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В 23 субъектах РФ превышены недельные эпидпороги по гриппу и ОРВИ

, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

В 23 субъектах РФ превышены недельные эпидпороги по гриппу и ОРВИ
Фото: соцсети

Роспотребнадзор сообщил, что на территории РФ отмечается расширение географического распространения эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ.

«В эпидемический процесс преимущественно вовлечены дети возрастных групп 3-6 лет и 7-14 лет. Доля вирусов гриппа в пейзаже циркулирующих респираторных вирусов продолжает возрастать, при этом в структуре вирусов гриппа превалирует вирус гриппа В. Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23 субъектах Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что при подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом в стране было привито более 73,95 млн человек, то есть, практически каждый второй житель страны.

В Роспотребнадзоре заявил, что ситуация с гриппом и ОРВИ находится на контроле, и добавили, что высокая активность вирусов гриппа регистрируется в 30 странах Европейского региона.

ДВа

//картина дня

В мире

Украинский философ огласил причину невозможности возвращения ДНР и ЛНР Киеву

Украинский философ огласил причину невозможности возвращения ДНР и ЛНР Киеву

Возвращение под контроль Киева территорий, которые занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР, невозможно. Соответствующую точку зрения озвучил некоторое время назад Сергей Дацюк, украинский философ.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент АН побывал на передовой в зоне боевых действий и посмотрел, как изменилась война на Донбассе при Зеленском.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В Ростове-на-Дону вместо закладок в последнее время находят пустые бланки для рецептурных препаратов. С одной стороны – безопасно для продавцов наркотиков, с другой – по…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Участник шоу «ДНК» на канале НТВ хотел с помощью генетического теста решить семейные проблемы а оказался на больничной койке. Продюсеры заперли его в съемной квартире…

//новости ан

//новости ан