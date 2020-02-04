В 23 субъектах РФ превышены недельные эпидпороги по гриппу и ОРВИ

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4 февраля 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Роспотребнадзор сообщил, что на территории РФ отмечается расширение географического распространения эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ.

«В эпидемический процесс преимущественно вовлечены дети возрастных групп 3-6 лет и 7-14 лет. Доля вирусов гриппа в пейзаже циркулирующих респираторных вирусов продолжает возрастать, при этом в структуре вирусов гриппа превалирует вирус гриппа В. Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23 субъектах Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что при подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом в стране было привито более 73,95 млн человек, то есть, практически каждый второй житель страны.

В Роспотребнадзоре заявил, что ситуация с гриппом и ОРВИ находится на контроле, и добавили, что высокая активность вирусов гриппа регистрируется в 30 странах Европейского региона.