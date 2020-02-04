Четыре случая смерти от гриппа зафиксировали в России

К настоящему моменту в России зарегистрировали четыре случая смерти от гриппа. Соответствующую информацию предоставил во вторник, 4 февраля, заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

Об этом Краевой сообщил сегодня в рамках заседания комитета Государственной думы по охране здоровья.