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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Четыре случая смерти от гриппа зафиксировали в России

, 11:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Четыре случая смерти от гриппа зафиксировали в России
градусник, лекарства, pixabay.com
К настоящему моменту в России зарегистрировали четыре случая смерти от гриппа. Соответствующую информацию предоставил во вторник, 4 февраля, заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.
 
Об этом Краевой сообщил сегодня в рамках заседания комитета Государственной думы по охране здоровья.
 
В минувший понедельник в Роспотребнадзоре заявили, что превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ замечено в 23 субъектах Российской Федерации. В ведомстве добавили, что во время подготовки к эпидемическому подъему вышеуказанных заболеваний в стране было привито почти 74 миллиона человек.
ЕТ

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