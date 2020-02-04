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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Чайковском ситуация с ОРВИ и гриппом близка к эпидемии

, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

В Чайковском ситуация с ОРВИ и гриппом близка к эпидемии
Фото: Pixabay

Пермский Роспотребнадзор принял решение закрыть все школы города Чайковский на карантин. Ограничительные меры вводятся с 5 февраля.

По данным ведомства, превышение порогового уровня заболеваемости в округе составляет 78%. К началу недели в Чайковском зарегистрировано более 1300 заболевших ОРВИ, боле половины из которых дети в возрасте до 14 лет.

«С начала сезонного повышения заболеваемости с диагнозом ОРВИ госпитализировано 20 жителей округа, 10 из них дети. Такие показатели говорят о том, что в округе создаётся угроза для дальнейшего массового распространения заболевания», – говорится в сообщении.

Учитывая эпидемиологическую обстановку, главный санитарный врач по Пермскому краю подписал постановление о введении ограничительных мер по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ.

Кроме приостановки учебного процесса в школах, профтехучилищах и в учреждениях дополнительного образования, ограничения вводятся и на посещение больных в стационарах и учреждениях социального обслуживания населения и продлятся как минимум до 11 февраля.

Ранее сообщалось, что по этой же причине в Тюмени все школы закрыли на карантин.

ДВа

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