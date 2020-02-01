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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Тюмени все школы закрыли на карантин

, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]

В Тюмени все школы закрыли на карантин
Фото: Pixabay

Власти Тюмени приняли решение закрыть все школы, а также учреждения дополнительного образования на карантин с 3 по 8 февраля.

«В целях предотвращения роста заболеваемости обучающихся ОРВИ и гриппом, на основании решения санитарно-противоэпидемической комиссии учебный процесс во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования молодежной политики и спорта, культуры Тюмени будет приостановлен на период  3 февраля по 8 февраля  включительно», – говорится в оициальном сообщении администрации Тюмени, опубликованном на сайте мэрии.

Чтобы избежать отставания в учебной программе, процесс обучения рекомендовано организовать в дистанционной форме.

Накануне губернатор Тюменской области подтвердил наличие коронавируса у студентки из Китая.

ДВа

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