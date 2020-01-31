Губернатор Тюменской области подтвердил наличие коронавируса у студентки из Китая

Губернатор Тюменской области Александр Моор вечером в пятницу, 31 января, заявил, что в регионе был лабораторно подтвержден случай пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, у китайской студентки.

Моор уточнил, что заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса только что завершилось. Он добавил, что сегодня было получено лабораторное заключение, свидетельствующее о наличии заболевания у студентки из Китая.