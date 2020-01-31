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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Губернатор Тюменской области подтвердил наличие коронавируса у студентки из Китая

, 21:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Губернатор Тюменской области подтвердил наличие коронавируса у студентки из Китая
лаборатория, pixabay.com
Губернатор Тюменской области Александр Моор вечером в пятницу, 31 января, заявил, что в регионе был лабораторно подтвержден случай пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, у китайской студентки.
 
Моор уточнил, что заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса только что завершилось. Он добавил, что сегодня было получено лабораторное заключение, свидетельствующее о наличии заболевания у студентки из Китая.
 
К настоящему моменту удалось выявить всех учащихся, с которыми девушка контактировала. Они были обследованы – у всех отрицательные анализы. Принимаются необходимые меры для остановки распространения коронавируса.
ЕТ

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