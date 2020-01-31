В Минздраве рассказали о симптомах коронавируса и дали советы по профилактике болезни

В Минздраве уточнили, что больной обычно замечает что быстро утомляется и не может хорошо дышать носом. Кроме того, человек может испытывать тяжесть в грудной клетке, боль в горле и мышцах. Признаками коронавируса являются также кашель, озноб и температура.

Медики советуют в целях профилактики не выезжать в Китай и другие страны, где были зафиксированы очаги болезни . Также рекомендуется не посещать массовые мероприятия и избегать близкого контакта с людьми, у которых были замечены вышеуказанные симптомы. Следует чаще мыть руки с мылом и использовать медицинские маски при выходе из дома. При появлении признаков заболевания необходимо незамедлительно обратиться к врачу.