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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Минздраве рассказали о симптомах коронавируса и дали советы по профилактике болезни

, 20:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Минздраве рассказали о симптомах коронавируса и дали советы по профилактике болезни
коронавирус в Китае, Li Ziheng/Xinhua
Специалисты Минздрава РФ в пятницу, 31 января, рассказали о ключевых симптомах пневмонии, которую вызывает коронавирус из Китая. Эксперты также назвали меры профилактики данного заболевания.
 
В Минздраве уточнили, что больной обычно замечает что быстро утомляется и не может хорошо дышать носом. Кроме того, человек может испытывать тяжесть в грудной клетке, боль в горле и мышцах. Признаками коронавируса являются также кашель, озноб и температура.
 
Медики советуют в целях профилактики не выезжать в Китай и другие страны, где были зафиксированы очаги болезни. Также рекомендуется не посещать массовые мероприятия и избегать близкого контакта с людьми, у которых были замечены вышеуказанные симптомы. Следует чаще мыть руки с мылом и использовать медицинские маски при выходе из дома. При появлении признаков заболевания необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
ЕТ

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