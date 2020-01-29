Возможный срок появления китайского коронавируса в России раскрыли в Минздраве

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29 января 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

Дезинфекция уличных тренажеров в китайском городе, Ren Chao / globallookpress.com

Владимир Чуланов, заместитель руководителя одного из подведомственных министерству здравоохранения РФ исследовательских центров, рассказал, когда в страну могут завезти смертельный китайский коронавирус. Прогноз медицинского специалиста приведен в заметке, размещенной некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание «Русская весна», Чуланов предсказал, что предположительно вирус появится на территории страны в феврале текущего года. Вероятность распространения болезни среди населения РФ, по словам эксперта, является низкой.

Ранее стало известно место России в рейтинге риска занесения вируса.

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