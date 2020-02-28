Можно ли заразиться от повторно заболевших коронавирусом?

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28 февраля 2020, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В ряде китайских провинций к медикам обратились люди, которые уже перенесли вызываемое вирусом заболевание, однако тесты на наличие вируса после их выписки из больниц вновь дали положительный результат.

Как сообщила на пресс-конференции в пятницу представитель государственного комитета Китая по здравоохранению Го Яньхун, такие излечившиеся от коронавируса и вновь заболевшие пациенты не могут заразить других людей.

"После наблюдения за этими пациентами медики не обнаружили у них признаки распространения коронавируса. Мы уделяем пристальное внимание этой ситуации", - отметила Яньхун, которую цитирует агентство РИА Новости.

Между тем, в пятницу, 28 февраля, стало известно, что на территории Германии к настоящему моменту специалистами подтверждено почти 60 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией под названием COVID-2019.