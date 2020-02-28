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В Германии официально подтвердили почти 60 случаев заражения коронавирусом

, 20:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Германии официально подтвердили почти 60 случаев заражения коронавирусом
лаборатория, pixabay.com

В пятницу, 28 февраля, стало известно, что на территории Германии к настоящему моменту специалистами подтверждено почти 60 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией под названием COVID-2019.

Об этом сегодня сообщила журналистам представитель Министерства здравоохранения Германии Сюзанне Вакерс. Она, однако, не уточнила, в каких именно городах находятся зараженные коронавирусом люди, а также, в каком они состоянии.

Напомним, количество заболевших за пределами Китая достигло 3474. Известно также о 54 жертвах нового типа коронавируса.

ЕТ

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