В Германии официально подтвердили почти 60 случаев заражения коронавирусом

В пятницу, 28 февраля, стало известно, что на территории Германии к настоящему моменту специалистами подтверждено почти 60 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией под названием COVID-2019.
Об этом сегодня сообщила журналистам представитель Министерства здравоохранения Германии Сюзанне Вакерс. Она, однако, не уточнила, в каких именно городах находятся зараженные коронавирусом люди, а также, в каком они состоянии.
Напомним, количество заболевших за пределами Китая достигло 3474. Известно также о 54 жертвах нового типа коронавируса.