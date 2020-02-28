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ВОЗ: в мире сейчас разрабатывается более 20 вакцин от нового коронавируса

, 19:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

ВОЗ: в мире сейчас разрабатывается более 20 вакцин от нового коронавируса
микроскоп, pixabay.com

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в пятницу, 28 февраля, в рамках брифинга заявил, что в настоящий момент в мире разрабатывается более двадцати вакцин от нового коронавируса.

В ВОЗ уточнили, что первые результаты ожидаются уже в ближайшие недели. Отмечается также, что сейчас клинические испытания проходят несколько терапевтических средств.

Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга выразил обеспокоенность в связи с увеличением количества заболевших новым типом коронавируса. Он заявил, что Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения и воздействия пневмонии, вызванной вирусом, с "высокого" до "очень высокого" на глобальном уровне.

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