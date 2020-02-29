В Москве госпитализировали пятерых человек, общавшихся с больным коронавирусом гражданином Ирана

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29 февраля 2020, 07:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Москве пятерых человек, находившихся в контакте с больным коронавирусом гражданином Ирана, отправили на проверку в инфекционную больницу. Вирус COVID 19 у них не обнаружен. Иранец летел в Китай через Москву. В Россию он прилетел из Тегерана 20 февраля.

У него в столичном аэропорту "Шереметьево" была пересадка в Шанхай. Во время пересадки между двумя рейсами пассажир находился в терминале D. В Китае у гражданин Ирана был выявлен коронавирус.

Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве выявил, что в Москве с иранцем во время его пребывания в столице общались пятеро человек. Их личности установлены, установлено их местонахождение. Трое уже покинули территорию РФ, пять человек госпитализированы в инфекционную больницу №1.

Всем пяти пациентам был проведен полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, у каждого была взята проба для проведения анализов. Результат теста у всех - отрицательный.

По данным штаба, в Москве на зафиксированы случаи коронавирусной инфекции.

По последним данным, коронавирус появился в США, количество зараженных превысило 60 человек