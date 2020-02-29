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Количество зараженных коронавирусом в США превысило 60 человек

, 07:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество зараженных коронавирусом в США превысило 60 человек
анализ крови, pixabay.com
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Соединенных Штатов Америки достигло 62 человек. Об этом заявил Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
 
Согласно последней информации, 12 человек из 62 зараженных ранее вернулись на территорию США из заграничных поездок.
 
Число заболевших американских граждан, которые были эвакуированы с круизного лайнера Diamond Princess, находившегося на карантине в порту Иокогамы, достигло 44. Количество заболевших людей, приехавших из китайского Уханя не изменилось.
ЕТ

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