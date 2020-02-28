В пятницу, 28 февраля, стало известно, что коронавирус выявили у второго жителя Финляндии. Соответствующую информацию подтвердили ранее сегодня сотрудники Университетской больницы Хельсинки (HUS).

Согласно последним данным, коронавирусом заразилась финская женщина трудоспособного возраста. Она сдала анализы, после чего ей дали указание оставаться дома. Информации о том, в каком она находится состоянии, в СМИ пока не поступало.