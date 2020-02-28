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Коронавирус выявили у второго жителя Финляндии

, 21:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Коронавирус выявили у второго жителя Финляндии
Хельсинки, pixabay.com
В пятницу, 28 февраля, стало известно, что коронавирус выявили у второго жителя Финляндии. Соответствующую информацию подтвердили ранее сегодня сотрудники Университетской больницы Хельсинки (HUS).
 
Согласно последним данным, коронавирусом заразилась финская женщина трудоспособного возраста. Она сдала анализы, после чего ей дали указание оставаться дома. Информации о том, в каком она находится состоянии, в СМИ пока не поступало.
 
Напомним, первый случай заражения был зарегистрирован у жителя Финляндии 26 февраля. Заболевшая женщина чувствует себя хорошо.
ЕТ

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