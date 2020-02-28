//В мире 13+
В Италии увеличилось число жертв коронавируса
28 февраля 2020, 20:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
28 февраля 2020, 20:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Виктор Мартынюк
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
Илья Голубев
Елена Середа
Игорь Черский
Мария Дегтерева
Украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил, что российская компания "Газпром" способна создать дочерние компании на Украине и таким образом…
Туризм
Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 28 февраля, сообщил, что запланированная на апрель 2020 года встреча глав стран "нормандской четверки" может быть перенесена.
Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 28 февраля, сообщил, что запланированная на апрель…
Вот и отпраздновали День защитника Отечества, на носу – 8 Марта, а там…
Американские секретные службы находятся в явном кризисе. 20 февраля…
Оскаровский триумф фильма южнокорейского режиссёра Пон Джун-Хо…
Из последних новостей Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК)…
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5 марта очередная годовщина со дня смерти Сталина. Популярность «вождя…
Аналогичный запрет предлагается прописать в Конституции РФ для губернаторов и руководителей федеральных госорганов, а также на их супругов…
В пятницу, 28 февраля, стало известно, что на территории Германии к настоящему моменту специалистами подтверждено почти 60 случаев заражения новой…
Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зарегистрировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва. По…
В ГИБДД проанализировали статистику по дорожно-транспортным происшествиям на территории России за 2019 год. Результаты позволили выяснить, какой день…
В Коми случилось дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и внедорожника. Согласно последней информации пресс-службы МЧС России, в результате этой…
В пятницу, 28 февраля, в одном из банных клубов Москвы четыре человека получили химические ожоги. Согласно последней информации источника в экстренных службах, они упали…
Адвокат Ивана Голунова прокомментировал сообщения об экспертизе ФСБ, которая установила наличие запрещенных веществ на волосах журналиста. Юрист подобрал определение…
В пятницу, 28 февраля, возле Лионского вокзала, расположенного на востоке Парижа, вспыхнул пожар. Согласно последней информации, возгорание привело к эвакуации пассажиров…
В пятницу, 28 февраля, стало известно, что коронавирус выявили у второго жителя Финляндии. Соответствующую информацию подтвердили ранее сегодня сотрудники Университетской…
Происшествия
В Донецкой народной республике (ДНР) два шахтера погибли, передает "Донецкое агентство новостей". Как рассказали в администрации Шахтерска, ЧП случилось на частном…
В Румынии жители региона Арджеш вышли на митинг против размещения у них зараженных коронавирусом. Украинские СМИ тут же рассказали историю о румынском протесте с вилами…
Количество жертв нового типа коронавируса и число заразившихся в Италии возросло. Соответствующую информацию вечером в пятницу предоставил глава службы гражданской…
В ряде китайских провинций к медикам обратились люди, которые уже перенесли вызываемое вирусом заболевание, однако тесты на наличие вируса после их выписки из больниц…
Происшествия
Вечером в пятницу, 28 февраля, стало известно о крушении вертолета в Наримановском районе Астраханской области. Согласно последней информации, на место происшествия…
Бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун выступила с очередной странной рекомендацией. Она предложила защититься от коронавируса мытьем рук под песню против Путина…
«Аргументы Недели» узнали, как правильно дезинфицировать квартиру от коронавируса.
Все официальные аудиенции у Папы Римского Франциска отменены, но понтифик продолжает рабочие встречи. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава службы печати Святого…
Украинский ПриватБанк предложил вкладчикам в ближайшее время снять деньги и провести все финансовые операции. Вкладчиков это смутило, кого-то даже напугало.
Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения отправившегося гулять и не вернувшегося школьника в Иваново. Об этом в пятницу, 28 февраля, заявили сотрудники…
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в пятницу, 28 февраля, в рамках брифинга заявил, что в настоящий момент в мире разрабатывается более двадцати вакцин…
Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в пятницу, 28 февраля, оценил расширение Министерством промышленности и торговли России перечня автомобилей, облагаемым…
Политика
Следователи отпустили бывшего президента Украины Петр Порошенко. В последнюю пятницу февраля он был на допросе. Пока политик находится в статусе свидетеля.
В Италии у гражданки Молдавии сегодня был выявлен коронавирус. Соответствующую информацию предоставили вечером в пятницу, 28 февраля, в пресс-службе молдавского…
Происшествия
Московская полиция задержала организованную преступную группу во главе с бывшим актером, который ранее снимался в эпизодических ролях в популярных и даже культовых…
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике, российский сенатор Алексей Пушков оценил действия Соединенных штатов Америки вокруг ситуации…
В пятницу, 28 февраля, стало известно, что министерство безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики задержало внештатного фотокорреспондента…
Общество
Военкор «Аргументов недели» показал способ стрельбы с нижнего яруса. Он сочетает преимущества армейских положений для стрельбы с колена и лежа. Ты почти так же не заметен…
Будет ли война за Идлиб между Турцией, с одной стороны, и Россией и Сирией, с другой? Последние события можно назвать «странной войной». Р. Эрдоган перешел допустимые…
Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию, сенатор Андрей Клишас днем в пятницу, 28 февраля, рассказал, как именно в основном законе будут…
88 иностранных граждан, которые нарушили режим изоляции в связи с коронавирусом, будут депортированы из Москвы. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального…
Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" обратилась за медицинской помощью в Центральную городскую больницу в подмосковном Звенигороде: на лице светской львицы отчетливо…
Всемирно известный испанский певец Энрике Иглесиас рассказал, как они с Анной Курниковой назвали свою новорожденную дочь. Оказалось, что счастливые многодетные родители…
Общество
Андрей Слесарев, директор школы в Зеленограде, где скончалась школьница, сообщил: она с рождения имела проблемы со здоровьем. Сейчас проводится доследственная проверка…
В Невском районе Санкт-Петербурга в пятницу случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации источников, после столкновения один…
В Китае в пятницу, 28 февраля, обнародовали данные вскрытия тела 85-летнего человека, который первым скончался из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь поразила…
Украинские пограничники осуществляют контроль состояния здоровья всех прибывающих с территории Крыма граждан.
В Мексике подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателл.
Специалисты Всемирной организации здравоохранения рассказали, как нужно изменить свою жизнь во время вспышки коронавируса. Подчеркивается, что рекомендации экспертов…
Жители Латвии без симптомов коронавируса, которые вернулись их «опасных» регионов и желающие проверить свое здоровье, могут это сделать за… 80,40 евро. Оплачивать…
Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину. Она подозревается во взяточничестве. Об этом…
Гражданин Великобритании, который являлся пассажиром круизного лайнера Diamond Princess, скончался в Японии. Ранее медики обследовали мужчину и подтвердили у него наличие…
Последние несколько дней внимание общественности было приковано к Европе, куда COVID-19 всё-таки добрался. Под удар попала Италия, где в этот момент проходили Неделя моды…
Актер сериала "Полицейский с Рублевки" Сергей Бурунов улетел в Волгоград. Но не один, а в компании Максима Виторгана. Мужчины навестили город-герой, чтобы снять программу…
В Госдуму внесен соответствующий законопроект, предусматривающий внесение изменений в УК. Законопроект направлен на обеспечение свободного волеизъявления граждан.
Политика
Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в Думу внесен законопроект о поправках в УК об ответственности за нарушения…
Политика
Весь сегодняшний день после гибели под Идлибом более 30 турецких военнослужащих из сил специального назначения между Москвой и Анкарой шли, как выразился источник в МИД…
В Москве внушительную сумму за такси пришлось заплатить двоим иностранцам. Мужчины возвращались из аэропорта. Гражданин Нидерландов и житель Франции обратились в полицию…
В Подмосковье врачи удалили 60-летней пациентке гигантскую раковую опухоль. Сотрудники пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области уточнили, что…
Исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев заявил, что авиакомпании не обязаны возвращать деньги за билеты в Италию, купленные по невозвратным тарифам…
Общество
Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: воровство денег в Кирове, похищение…
Двух жительниц Марий Эл осудили за убийство мужчины. Девушки проведут 7 и 8 лет в воспитательной колонии.
Появление российских фрегатов возле берегов Турции может быть открытой демонстрацией того, что Москва готова к любым действиям Анкары.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации днем в пятницу, 28 февраля, расширило перечень автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей, которые…
В Испании увеличилось количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 28 февраля, сотрудники министерства…