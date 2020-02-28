В Италии увеличилось число жертв коронавируса

Количество жертв нового типа коронавируса и число заразившихся в Италии возросло. Соответствующую информацию вечером в пятницу предоставил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Согласно последним данным, количество зараженных на территории Италии 821. 21 человек погиб, а 46 пациентов выздоровели.

Анджело Боррелли отметил в рамках пресс-конференции, что сегодня пневмония, вызванная новым типом коронавируса из Китая, унесла в Италии жизни трех человек в возрасте более 80 лет, также скончался один 77-летний гражданин.