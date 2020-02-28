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У одиозной украинской экс-министра Супрун окончательно «поехала крыша»?

, 20:12 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

У одиозной украинской экс-министра Супрун окончательно «поехала крыша»?
Ульяна Супрун на фото Globallookpress.com/ Yuliya Ovsyannikova

Бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун выступила с очередной странной рекомендацией. Она предложила защититься от коронавируса мытьем рук под песню против Путина. Текст рекомендаций выглядит, как будто, написан не медиком, а пациентом психбольницы.

Правильное мытье рук стало главной рекомендацией Супрун в борьбе с коронавирусом. Она написала пошаговую инструкцию.

«Намочите руки водой», — опубликовала бывшая глава украинского минздрава: «нанесите достаточно мыла, помассируйте руки ладонь к ладони… Лучше, чтобы помойка находился в таком месте, чтобы вы могли не трогать ручку двери, а воспользоваться полотенцем для того, чтобы открыть дверь и затем выбросить использованное полотенце в мусор».

Завершила Супрун свой перечень предложением мыть руки под песню с оскорблениями Владимира Путина.

Когда-то Ульяна Супрун работала на посту главы украинского минздрава. Она прославилась своими эксцентричными заявлениями. В итоге вошла в число самых ненавидимых политиков и была уволена.

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