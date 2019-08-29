Супрун и два ее заместителя решили покинуть свои должности
29 августа 2019, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что она и двое её заместителей решили оставить свои должности. Заявления об отставке были поданы на имя нового премьер-министра страны.
«Мы вместе с Павлом Ковтонюком и Александром Линчевским написали заявления на увольнение на имя нового премьера. Ждем ближайшее заседание правительства, где они будут рассмотрены», - написала Супрун в соцсети.
Ранее в Верховной раде настаивали на увольнении Супрун, объясняя это неэффективностью её работы, передаёт РИА Новости. Однако, согласно закону, уволить исполняющего обязанности министра здравоохранения может только кабмин.