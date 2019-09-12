Экс-глава Минздрава Украины Супрун считает, что Зеленский страдает редким психическим расстройством

Экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун предположила, что Владимир Зеленский страдает редким психическим расстройством. По ее словам, у президента Украины - раздвоение личности.

Отметим, Зеленский не взял Супрун в свою команду. Она больше не министр здравоохранения. Супрун дала интервью изданию LB и сказала: "Полагаю, мы столкнулись с доктором Джекиллом и мистером Хайдом". У нее создалось впечатление, что Зеленский играет то одну роль, то другую.

"Выступая перед мировым сообществом, а также представителями европейского бизнеса, Зеленский может сказать, "поддерживает работу Минздрава", а во внутренней политике вдается в популизм", - привела пример Супрун.

Бывший министр отметила, что во время предвыборной президентской кампании Зеленский говорил, что поддерживает ее реформу. Но после прихода к власти свое мнение изменил, а Супруг уволил, не взял в правительство.