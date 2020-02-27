Топ-5 самых ненавидимых жителями Украины политиков назвали киевские социологи

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27 февраля 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]

Акция протеста в Киеве, Pavlo Bagmut / globallookpress.com

Названы пять политических деятелей, которые вызывают самую большую ненависть у жителей Украины. Соответствующий топ по итогам проведенного ими опроса составили киевские социологи.

Как пишет отечественное сетевое издание «Украина.ру», места в антирейтинге распределились следующим образом:

1. Ульяна Супрун, бывшая и.о главы Минздрава, – на нее респонденты возложили вину за развал медицинской сферы;

2. Александр Турчинов, экс-секретарь Совнацбеза, – он, согласно точке зрения опрошенных, ответственен за потерю Крыма и начало вооруженного противостояния на территории Донбасса;

3. Евгений Мураев, лидер партии «Наши», – ненавидим гражданами за «политическую проституцию»;

4. Владимир Вятрович, бывший руководитель Института нацпамяти, — респонденты обвинили его в фактическом запрете русского языка;

5. Валерия Гонтарева, экс-глава Нацбанка, - вошла в число самых ненавистных политиков за трехкратное падение курса гривны и ряд других провалов в своей работе.

Ранее в российском экспертном сообществе раскрыли самый вероятный вариант развития военного конфликта в Донбассе. Также сообщалось, что на Украине придумали способ вернуть ДНР и ЛНР без боевых действий.